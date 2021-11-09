

Протестующие провели ночь перед зданием правительства

09.11.2021 10:43





Сторонники оппозиции провели ночь перед зданием правительства. На месте в течение ночи также были мобилизованы силы полиции.



На рассвете перед зданием правоохранительные органы поставили железные ограждения.



С утра представители соответствующих служб стирают сделанные на администрации надписи - «Свободу Мише».



Оппозиция анонсировала сегодня акции протеста в разных местах с 10:00, в том числе митинг запланирован перед Министерством юстиции.



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