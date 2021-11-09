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Келли Дегнан и Эрика Олсон встречаются с представителями оппозиции
09.11.2021 10:45
Встреча с представителями оппозиции проходит в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан. С членами оппозиции встречаются Келли Дегнан и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Эрика Олсон.
Как сообщает журналист Первого канал Грузии, на встречу уже прибыли оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Саломе Самадашвили, Зура Гирчи Джапаридзе, Бадри Джапаридзе, Георгий Вашадзе и представитель партии «За Грузию» Натия Мезвришвили.
Как заявили перед въездом представители оппозиции, разговор пойдет о ситуации в стране и текущих политических процессах. По мнению оппозиции, политическая ситуация в стране сложная, и их цель — предоставить информацию международным партнерам.
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