

Келли Дегнан и Эрика Олсон встречаются с представителями оппозиции

09.11.2021 10:45





Встреча с представителями оппозиции проходит в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан. С членами оппозиции встречаются Келли Дегнан и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Эрика Олсон.



Как сообщает журналист Первого канал Грузии, на встречу уже прибыли оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Саломе Самадашвили, Зура Гирчи Джапаридзе, Бадри Джапаридзе, Георгий Вашадзе и представитель партии «За Грузию» Натия Мезвришвили.



Как заявили перед въездом представители оппозиции, разговор пойдет о ситуации в стране и текущих политических процессах. По мнению оппозиции, политическая ситуация в стране сложная, и их цель — предоставить информацию международным партнерам.



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