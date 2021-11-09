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«Национальное движение» проводит акцию у Минюста
09.11.2021 11:46
Члены и сторонники «Национального движения», а также гражданские активисты проводят акцию у Минюста Грузии. Участники акции, в том числе председатель «Национального движения» Ника Мелия и другие лидеры пришли к зданию министерства шествием от администрации правительства.
Они требуют перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения.
Участники акции принесли с собой аппаратуру и готовятся к выступлениям.
У входа в министерство правоохранители устроили кордон. Лестница, ведущая к зданию, полностью блокирована.
Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, вчера был переведен из Руставского пенитенциарного учреждения №12 в медицинский центр пенитенциарного учреждения №18.
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