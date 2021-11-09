Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Национальное движение» проводит акцию у Минюста


09.11.2021   11:46


Члены и сторонники «Национального движения», а также гражданские активисты проводят акцию у Минюста Грузии. Участники акции, в том числе председатель «Национального движения» Ника Мелия и другие лидеры пришли к зданию министерства шествием от администрации правительства.

Они требуют перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения.

Участники акции принесли с собой аппаратуру и готовятся к выступлениям.

У входа в министерство правоохранители устроили кордон. Лестница, ведущая к зданию, полностью блокирована.

Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, вчера был переведен из Руставского пенитенциарного учреждения №12 в медицинский центр пенитенциарного учреждения №18.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна