

«Национальное движение» проводит акцию у Минюста

09.11.2021 11:46





Члены и сторонники «Национального движения», а также гражданские активисты проводят акцию у Минюста Грузии. Участники акции, в том числе председатель «Национального движения» Ника Мелия и другие лидеры пришли к зданию министерства шествием от администрации правительства.



Они требуют перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, а также его освобождения.



Участники акции принесли с собой аппаратуру и готовятся к выступлениям.



У входа в министерство правоохранители устроили кордон. Лестница, ведущая к зданию, полностью блокирована.



Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, вчера был переведен из Руставского пенитенциарного учреждения №12 в медицинский центр пенитенциарного учреждения №18.



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