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Президент Грузии улетела на Кипр
09.11.2021 11:47
Президент Грузии совершила свой первый государственный визит в Республику Кипр.
Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Республики Кипр в Никосии. Официальная церемония встречи Президента состоится в Президентском дворце Республики Кипр.
По данным пресс-службы, планируется встреча тет-а-тет президента Грузии Саломе Зурабишвили с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а также встреча в расширенном составе, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.
Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Республики Кипр Анитой Деметриоус и Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II.
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