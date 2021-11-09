

Президент Грузии улетела на Кипр

09.11.2021 11:47





Президент Грузии совершила свой первый государственный визит в Республику Кипр.



Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Республики Кипр в Никосии. Официальная церемония встречи Президента состоится в Президентском дворце Республики Кипр.



По данным пресс-службы, планируется встреча тет-а-тет президента Грузии Саломе Зурабишвили с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, а также встреча в расширенном составе, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.



Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Республики Кипр Анитой Деметриоус и Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II.





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