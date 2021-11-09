

Омбудсмен призывает Минюст перевести Саакашвили в альтернативное медучреждение

09.11.2021 13:02





Народный защитник призывает министра юстиции и пенитенциарную службу немедленно перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в альтернативное медицинское учреждение. Омбудсмен еще раз подводит итоги своего вчерашнего (8 ноября) визита к третьему президенту и подчеркивает, что учреждение №18 не соответствует рекомендациям врачебного консилиума.



Народный защитник обращает внимание на несколько важных обстоятельств:



- Во время встречи Михеил Саакашвили сообщил Народному защитнику, что его не проинформировали о переводе в учреждение №18. В пенитенциарном учреждении №12 ему сообщили, что его переводят в многопрофильную гражданскую клинику, на что он согласился.

- В беседе с Народным защитником Михеил Саакашвили пояснил, что, несмотря на отказ, его с применением силы завели в тюремную больницу. Аппарат Народного защитника немедленно сообщил об этом в Государственную инспекцию, ведется расследование.

- Особое внимание, согласно заявлению, следует обратить на среду, в которой находится Михеил Саакашвили, которая грубо нарушает права человека. В частности, в тюрьме слышны оскорбления и угрозы в адрес Михеила Саакашвили, звуки доходят до камеры содержания экс-президента, что представляет собой психологическое давление.

- В день перевода Михеила Саакашвили в учреждение доставили томограф, однако он все еще не подключен. Также несмотря на рекомендацию совета, в учреждении нет лаборатории катетеризации и до сих пор нет аппарата магнитно-резонансной томографии.

- Аппарат Народного защитника проверил документы о приеме заключенных в СИЗО №18, в результате чего было установлено, что никакие другие заключенные пенитенциарного учреждения N12, кроме Михеила Саакашвили, не принимались в СИЗО с 18 января 2021 года. Более ранней информации пока нет.



В заявлении омбудсмена говорится, что Саакашвили все еще голодает и отказывается от приема необходимых лекарств, минералов и витаминов.



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