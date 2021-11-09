

К Михаилу Саакашвили по-прежнему не пускают адвокатов

09.11.2021 13:19





В пенитенциарное учреждение #18 к Михеилу Саакашвили по-прежнему не пускают адвокатов.



Как отметил адвокат Бека Басилая, им не выдают пропуска и это на фоне того, что правозащитники других заключенных свободно входят в учреждение.



«Они не дают нам возможности, они вообще не выписали пропуск, они даже не объясняют причину. Причина может быть в том, что они не хотят, чтобы адвокаты встречались с Михеилом Саакашвили, и мы не знаем, что происходит внутри. В течении получаса, когда мы просто ждем выдачи пропуска, у нас возникает много вопросов, чем это обусловлено. У них нет никакого законного права заставлять нас ждать (нас задерживать).

На любого адвоката здесь пропуск выписывается за 2-3 минуты, для выписки пропуска не требуется 40 минут. Здесь что-то происходит, и они хотят растянуть до бесконечности и лишить нас возможности общаться с Михеилом Саакашвили. После разглашения всего этого, может образумятся. Все это осуществляется в контексте психологического террора в отношении Михеила Саакашвили. Они хотят, чтобы изоляция Михеила Саакашвили была более четкой и ясной», - сказал Бека Басилая.





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