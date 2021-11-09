

Омбудсмен заявляет об отутствии надлежащих условий для содержания Саакашвили в учреждении №18

09.11.2021 13:22





Народный защитник Нино Ломджария распространяет информацию в связи с посещением третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в лечебном учреждении пенитенциарной службы.



Омбудсмен заявляет, что аппарат проверил документы о переводе заключенных в 18-е учреждение, в результате чего было установлено, что с 18 января 2021 года никаких других заключенных 12-го пенитенциарного учреждения, кроме Михеила Саакашвили, в это учреждение не переводили.



«Следует отметить, что представители аппарата Народного защитника также находились в учреждении №12, где они не нашли никаких документов об информировании или согласии Михеила Саакашвили о его переводе в учреждение №18. В беседе с Народным защитником Михеил Саакашвили пояснил, что несмотря на его отказ с применением силы, он был помещен в учреждение №18. В связи с этим фактом аппарат народного защитника немедленно уведомил управление государственного инспектора о начале расследования.



Особое внимание следует уделить среде, в которую был помещен Михеил Саакашвили, и которая грубо нарушает право на человеческое достоинство. В частности, из учреждения №8 со стороны заключенных в отношении Михеила Саакашвили были слышны оскорбительные и угрожающие выкрики, которые слышны также и в камере Саакашвили и представляют явное психологическое давление.



При входе в пенитенциарное учреждение оскорбительные возгласы зафиксировали народный защитник и его представители. С большой вероятностью подобная ситуация продолжится, и адвокаты Михеила Саакашвили или другие посетители будут подвергнуты аналогичной словесной агрессии.



Народный защитник в своих заявлениях неоднократно заявляла, что перевод заключенного из учреждения №12 в учреждение №18 приведет к дезорганизации учреждений №8 и ;18 из-за значительной угрозы вербальной агрессии, шума и оскорблений.



Следует отметить, что аппарат Народного защитника проверил документы о переводе заключенных в учреждение №18, в результате чего было установлено, что в это учреждение после 18 января 2021 года никакие другие заключенные пенитенциарного учреждения №12, кроме Михеила Саакашвили, туда не переводились. Информация о ситуации до 18 января 2021 года пока неизвестна из-за невозможности доступа к специальному архиву в ночное время.



Следует также отметить, что Михеил Саакашвили продолжает голодовку, кроме того, не принимает надлежащие медикаменты, минералы и витамины, необходимые для процедуры голодания, отказывается от медицинской помощи.



Аппарат Народного защитника в результате проверки установил, что после предыдущего посещения в учреждении №18 был установлен компьютерный томограф. Однако, аппарат в учреждение был доставлен в день перевода Михеила Саакашвили, и его установка планируется в ближайшее время. В то же время, несмотря на требование консилиума, в учреждении не функционирует лаборатория катетеризации и по-прежнему нет аппарата магнитно-резонансной томографии.



Таким образом, народный защитник еще раз подчеркнуто отмечает, что лечебное учреждение №18 не соответствует выданным консилиумом рекомендациям, кроме того, помещение Михеила Саакашвили в это учреждение однозначно нарушает обязательство государства уважать человеческое достоинство. Соответственно, Народный защитник призывает министра юстиции/пенитенциарной службы – чтобы третий президент Грузии Михеил Саакашвили был немедленно переведен в альтернативное медицинское учреждение», - отмечено в информации Народного защитника.





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