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В Грузии начинается вакцинация детей 12-15 лет от коронавируса
09.11.2021 13:25
Решением Совета по иммунизации разрешена вакцинация против коронавируса детей в возрастной группе от 12 до 15 лет.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания совета.
«Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителя, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего. Многие страны уже начали процесс вакцинации», - сообщила Габуния.
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