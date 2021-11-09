

В Грузии начинается вакцинация детей 12-15 лет от коронавируса

09.11.2021 13:25





Решением Совета по иммунизации разрешена вакцинация против коронавируса детей в возрастной группе от 12 до 15 лет.



Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после заседания совета.



«Совет поддержал процесс вакцинации двумя дозами вакцины Pfizer, с согласия родителя, что является необходимым требованием в случае медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего. Многие страны уже начали процесс вакцинации», - сообщила Габуния.



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