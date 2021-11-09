

Джапаридзе: На встрече с дипломатами мы говорили о ситуации в стране, а также о санкциях

09.11.2021 13:28





По словам лидера «Лело» Бадри Джапаридзе, встреча с послом США в Грузии Келли Дегнан и заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон была продуктивной.



Как заявил после встречи Бадри Джапаридзе, темой разговора была текущая ситуация в стране.



Он также отметил, что на встрече обсуждались и санкции.



«Санкции США были очень эффективными в Болгарии в отношении одного из судей судебного клана. Поскольку «Грузинская мечта» отказывается реформировать судебную систему и от всех обязательств, необходимо повторить аналогичный подход. На первом этапе необходимо ввести ограничения на выезд судей, лиц, являющихся видными членами клана, и замеченных при принятии политических решений. Это очень эффективный инструмент, мы знаем, что эта тема обсуждается в Сенате. Мы просили сегодня максимально ускорить решение этого вопроса, чтобы раз и навсегда мы смогли освободить суд. Без освобождения суда мы будем в постоянном кризисе, а страна не будет развиваться», — сказал Бадри Джапаридзе.



По его словам, с целью разрядки ситуации в стране, я вчера предложил диалог власти, на который, по словам Джапаридзе, ответили цинизмом.



«Диалог должен служить выходом из кризиса. В целом считаю, что то, что вчера сделала «Грузинская мечта», обостряет ситуацию. Необходимо учитывать нормы международного стандарта в отношении обращения с заключенными, кем бы они ни были. Мы видели шаг, сделанный «мечтой», который не то что способствует деэскалации ситуации, но только усугубляет ситуацию и не принесет стране ничего хорошего. Поэтому вчера мы предложили диалог, чтобы разрядить кризис», — заявил Бадри Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





