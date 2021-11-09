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Безопасность Саакашвили не обеспечена - адвоката пустили к экс-президенту
09.11.2021 14:06
Коридор свободен, существует возможность нападения ... перевод должен быть произведен немедленно – адвокат Михеила Саакашвили
«На посту несколько сотрудников, это означает, что коридор свободен. В случае планирования и организации существует возможность нападения на Михеила Саакашвили», - сказал адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая после того, как посетил третьего президента 18-м учреждении Глдани.
Правозащитник говорит, что в глданской тюрьме не может быть обеспечена физическая безопасность Михеила Саакашвили.
«Там, где размещен Михеил Саакашвили, там имеются посты нескольких сотрудников, это значит, что коридор свободен. Это означает, что в случае планирования и организации существует возможность нападения на Михеила Саакашвили. Перевод отсюда должен быть произведен немедленно. Кроме того, как вы думаете, как адвокаты встречались с Михеилом Саакашвили - по телефону. То есть здесь даже нет возможности осуществить право на защиту, элементарной защиты конфиденциальных отношений с клиентом. Это хроника объявленного убийства третьего президента, в котором принимают участие правительство и пенитенциарная служба, и они хотят сделать это при совместном участии. Мы знаем, как власти активно используют криминал для достижения своих целей», - говорит Бека Басилая.
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