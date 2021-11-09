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Служба госинспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили
09.11.2021 15:01
Служба государственного инспектора начала расследование по факту возможного бесчеловечного обращения с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили. Заявление об этом распространила Служба государственного инспектора, и в нем отмечается, что ведомство опросит Михеила Саакашвили, а затем ему будет проведена медицинская экспертиза.
«Служба государственного инспектора в сжатые сроки произведет все необходимые следственные и процессуальные действия. Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела Служба будет сотрудничать с М. Саакашвили и его адвокатами с целью их полноценного информирования о ходе следствия», - говорится в заявлении Службы государственного инспектора.
Напомним, что вчера третьего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из Руставского пенитенциарного учреждения №12 в медицинский центр Глданского учреждения по исполнению наказаний №18.
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