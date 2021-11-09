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Минздрав пояснил информацию об единовременной помощи вакцинированным пенсионерам
09.11.2021 15:02
«Единовременную выплату в размере 200 лари сможет получить любой человек в возрасте 60 лет и старше, который вакцинируется до 31 декабря», — заявляют в Министерстве здравоохранения.
По сообщению ведомства, денежная надбавка будет выдана после первой прививки.
«Информация о вакцинированных лицах предоставляется Агентству социального обслуживания два раза в месяц, 1-го и 15-го числа.
Агентство обеспечит перевод денег привитому человеку в течение следующих пяти рабочих дней после получения информации.
Бенефициары, которые не смогут получить финансирование в течение 2021 года, получат деньги в начале следующего года», — говорится в заявлении Минздрава.
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