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Минздрав пояснил информацию об единовременной помощи вакцинированным пенсионерам


09.11.2021   15:02


«Единовременную выплату в размере 200 лари сможет получить любой человек в возрасте 60 лет и старше, который вакцинируется до 31 декабря», — заявляют в Министерстве здравоохранения.

По сообщению ведомства, денежная надбавка будет выдана после первой прививки.

«Информация о вакцинированных лицах предоставляется Агентству социального обслуживания два раза в месяц, 1-го и 15-го числа.

Агентство обеспечит перевод денег привитому человеку в течение следующих пяти рабочих дней после получения информации.

Бенефициары, которые не смогут получить финансирование в течение 2021 года, получат деньги в начале следующего года», — говорится в заявлении Минздрава.

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