Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замдиректора Глданской тюрьмы, куда перевели Саакашвили, является бывшим осужденным по делу о коррупции


09.11.2021   15:06


«Главный канал» установил личность человека, который словесно оскорбил Михеила Саакашвили во время его размещения в 18-е медицинское учреждение Глдани.

Человек, который обратился к третьему президенту с фразой «попалась птичка» - первый заместитель директора 18-го учреждения Глдани Гога Орденидзе, который в прошлом был осужден.

Гога Орденидзе работал в МВД много лет назад, в 2006 году, когда он был сотрудником полиции Исани-Самгори, его арестовали за получение взятки и приговорили к 6 годам лишения свободы.

Орденидзе отбыл только половину срока и был освобожден из тюрьмы по амнистии.

На государственную службу его вернул Каха Кахишвили, когда тот возглавлял Министерство исполнения наказаний. Согласно источнику, Орденидзе является соседом и близким семьи Кахишвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна