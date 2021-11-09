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Замдиректора Глданской тюрьмы, куда перевели Саакашвили, является бывшим осужденным по делу о коррупции
09.11.2021 15:06
«Главный канал» установил личность человека, который словесно оскорбил Михеила Саакашвили во время его размещения в 18-е медицинское учреждение Глдани.
Человек, который обратился к третьему президенту с фразой «попалась птичка» - первый заместитель директора 18-го учреждения Глдани Гога Орденидзе, который в прошлом был осужден.
Гога Орденидзе работал в МВД много лет назад, в 2006 году, когда он был сотрудником полиции Исани-Самгори, его арестовали за получение взятки и приговорили к 6 годам лишения свободы.
Орденидзе отбыл только половину срока и был освобожден из тюрьмы по амнистии.
На государственную службу его вернул Каха Кахишвили, когда тот возглавлял Министерство исполнения наказаний. Согласно источнику, Орденидзе является соседом и близким семьи Кахишвили.
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