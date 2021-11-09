

Карл Харцель: Мы внимательно следим за делом Михаила Саакашвили

09.11.2021 15:56





По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, дело Михеила Саакашвили находится под пристальным наблюдением.



По его словам, важно обеспечить надлежащий судебный процесс в Грузии.



«Мы внимательно следим за делом третьего президента Грузии. Мы участвуем в этом процессе вместе с нашими партнерами и Народным защитником. Правильный судебный процесс со стороны грузинского государства очень важен, включая необходимость того, чтобы суд проходил в прозрачной, справедливой среде и была защищена неприкосновенность частной жизни при задержании человека», — заявил Карл Харцель.





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