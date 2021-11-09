

Анна Фотыга: Мы встревожены голодовкой Саакашвили, встревожены и его европейские друзья, которых много

09.11.2021 16:32





Мы встревожены голодовкой Саакашвили, встревожены и его европейские друзья, которых много, - об этом европарламентарий Анна Фотыга заявила в ходе проведенного с участием посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и других европарламентариев вебинала, на котором была дана оценка проведенным в Грузии выборам местного самоуправления.



«Я уже многие годы наблюдаю за проходящими в Грузии выборами и систематически приезжала в страну, не считая период пандемии. Для будущего Грузии очень важно найти выход. Мы должны принять к сведению и те события, которые произошли в Грузии в июне 2019 года. Грузины – честный и гордый народ, чем я восхищаюсь. У нас много общих характеристик. И реакция грузинского народа была понятна», - заявила Фотыга.



Европарламентарий сказала и по поводу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, отметив, что необходимо проведение открытого и прозрачного суда.



«Мы встревожены голодовкой Саакашвили, встревожены и его европейские друзья, которых много. Мы в большей степени являемся друзьями Грузии и хотим, чтобы решал грузинский народ, кому управлять страной. То, что сейчас происходит против Михеила Саакашвили, неправильно. Пожалуйста, оставайтесь твердыми. Прошу найти выход. Эта ваша роль, а не наша. Мы можем быть посредниками, но решения принимать вам. Роль же ЕС, Шарля Мишеля и посла Харцеля в этом процессе весьма позитивна», - заявила Фотыга.



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