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Виола фон Крамон: Правящая команда Грузии как никогда далека от присоединения к ЕС
09.11.2021 16:34
По словам депутата Европарламента Виолы фон Крамон, правящая команда Грузии как никогда далека от того, чтобы присоединиться к Евросоюзу. Об этом она заявила сегодня, 9 ноября, на онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией молодых юристов Грузии (GYLA), передает Netgazeti.
«Я хочу предупредить всех членов правящей партии, что они далеки от стремления к реальному членству в Европейском Союзе, как никогда раньше», — заявила Крамон.
Она пояснила, что Соглашение об ассоциации не было реализовано, в том числе в плане судебной реформы, а также других реформ.
«Они избегают этого каждый день, и мы говорим об этом, хотя нам также нужен финансовый ответ», — отмечает политик.
«Мы не можем допустить, чтобы деньги налогоплательщиков текли в страну, которая не готова выполнить многие из своих обещаний, а также выполнить свои обязательства по демократическим реформам для своих собственных граждан.
Эти реформы предназначены не для Европейского Союза, а для граждан Грузии», — сказала Виола фон Крамон.
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