

Народный защитник выступила с заявлением о переводе Саакашвили в тюремную больницу

09.11.2021 16:36





Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что обстановка в тюремной больнице, в которую перевели экс-презиента Саакашвили, нарушает обязательство по обеспечению уважения к достоинству заключенного.



Омбудсмен навестила Саакашвили ночью 8 ноября и выступила с заявлением, согласно которому:



Саакашвили заявил, что его обманом перевели в тюремную больницу, сказав ему, что переводят в гражданскую клинику;

Представители аппарата Народного защитника не обнаружили каких-либо документов об информировании или согласия Саакашвили о переводе в тюремную больницу;

Саакашвили заявил, что его, несмотря на отказ, силой поместили в тюремную больницу;

Представители Народного защитника услышали в больнице выкрики с оскорблениями и угрозами в адрес Саакашвили, которые слышит и он сам и сочли это психологическим давлением;

Согласно изученным данным, никого из руставской тюрьмы с 18 января 2021 года по сей день не переводили в тюремную больницу Глдани;

Тюремная больница не соответствует рекомендациям, данным консилиумом врачей;

Помещение Саакашвили в тюремную больницу нарушает обязанность государства уважать достоинство заключенных;

Народный защитник призывает Пенитенциарную службу перевести экс-президента в альтернативное медицинское учреждение.

Напомним, что Саакашвили, задержанный 1 октября, объявил в тот же день голодовку, которая продолжается уже 40 дней. Он заявил, что намерен голодать до самой смерти.



По словам врача экс-президента Николоза Кипшидзе, консилиум врачей рекомендовал немедленно госпитализировать Саакашвили.



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