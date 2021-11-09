|
|
|
Элене Хоштария примет медикаменты, только если её жизнь будет под угрозой
09.11.2021 16:42
Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария не намерена прекращать голодовку, но отмечает, что готова принять медикаменты в случае возникновения угроз для жизни.
«Я сказала, что буду голодать до тех пор, пока существует угроза жизни Михеила Саакашвили», — заявила политик.
«Сейчас я медикаменты не принимаю. Если доверенный врач скажет, что я на грани смерти, я приму лекарства. Я не намерена умирать, я намерена победить», — заявила политик.
По её же словам, накануне в отношении Саакашвили был совершен жестокий акт возмездия, который кроме оскорбления экс-президента и участников протеста был нацелен на провоцирование участников акции.
Напомним, что Элене Хоштария голодает уже седьмой день. Она требует перевести Саакашвили в клинику гражданского профиля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна