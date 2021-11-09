

Элене Хоштария примет медикаменты, только если её жизнь будет под угрозой

09.11.2021 16:42





Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария не намерена прекращать голодовку, но отмечает, что готова принять медикаменты в случае возникновения угроз для жизни.



«Я сказала, что буду голодать до тех пор, пока существует угроза жизни Михеила Саакашвили», — заявила политик.



«Сейчас я медикаменты не принимаю. Если доверенный врач скажет, что я на грани смерти, я приму лекарства. Я не намерена умирать, я намерена победить», — заявила политик.



По её же словам, накануне в отношении Саакашвили был совершен жестокий акт возмездия, который кроме оскорбления экс-президента и участников протеста был нацелен на провоцирование участников акции.



Напомним, что Элене Хоштария голодает уже седьмой день. Она требует перевести Саакашвили в клинику гражданского профиля.



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