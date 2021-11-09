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Анна Фотыга: То, что происходит сейчас, в том числе в отношении Саакашвили, неправильно
09.11.2021 16:45
Член Европарламента Анна Фотыга (Польша) считает неправильным то, что происходит с Михеилом Саакашвили. Об этом она заявила сегодня, 9 ноября, на онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией молодых юристов Грузии (GYLA), передает Netgazeti.
«Он имел полное право приехать в свою страну. Надеюсь на настоящие, открытые и прозрачные судебные процессы. Я знаю о его голодовке, и нас беспокоит его голодовка. Мы, его европейские друзья, которых довольно много, выражаем беспокойство.
Мы больше друзья Грузии и знаем, что грузинский народ сам решает, кто правит страной. Это не наша роль — указывать, но поверьте мне, если вы хотите послушать друзей Грузии, то, что происходит сейчас, в том числе в отношении Михеила Саакашвили, неправильно», — сказала политик.
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