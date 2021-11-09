

Ника Мелия не исключает, что США могут назначить персональные санкции

09.11.2021 16:53





Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия не исключает, что США могут назначить персональные санкции в отношении основателя правящей в стране партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.



В оппозиции считают, что именно Иванишвили управляет политическими процессами в стране, несмотря на то, что миллиардер в январе 2021 года заявил о своем уходе с поста председателя партии и из публичной политики.



Сегодня Ника Мелия вместе с другими лидерами оппозиции провел встречу с находящейся в Тбилиси Эрикой Олсон — заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.



«Мы с друзьями, конечно же, говорили о персональных санкциях. Скажу столько, сколько можно – если Бидзина Иванишвили будет продолжать в том же духе, а он, как видно, так и сделает, то конечно же, и я в этом глубоко убежден, ему не миновать строгого наказания, которое мы называем санкциями».



При этом Мелия подчеркнул, что протестное движение не должно остановиться, и вновь повторил, что акции, разные по содержанию и по форме, будут проходить несколько раз в день. По его словам, на этом этапе стоит вопрос обеспечения физической безопасности Михеила Саакашвили, а также здоровья депутата, лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, которая уже несколько дней проводит голодовку в поддержку экс-президента.



«В отношении двух этих людей положение очень серьезное. У нас и по этому вопросу был конкретный разговор», сказал Ника Мелия после встречи с представительницей Госдепа США.



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