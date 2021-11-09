

Омбудсмен Украины заявляет, что посол Грузии отказался от встречи с ней

09.11.2021 18:14





Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом говорится в заявлении украинского омбудсмена.



«Георгий Закарашвили отозвал свое предложение о встрече со мной "с учетом политического контекста заявления МИД Украины по Михеилу Саакашвили и необходимости дальнейших консультаций с МИД Грузии". Во время этой встречи я хотела получить разъяснения по поводу нарушения права на жизнь и медицинское обслуживание, а также процессуальных прав гражданина Украины, председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили», – говорится в заявлении Денисовой.



Украинский омбудсмен считает, что вчерашние действия властей Грузии «по принудительному переводу Михаила в больницу пенитенциарного учреждения № 18 в Глдани усугубил ситуацию, которая сегодня угрожает его жизни и здоровью».



Денисова заявляет, что в отношении Саакашвили нарушаются статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статья 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.



Омбудсмен также утверждает, что распространение грузинским правительством видеозаписей тюремного заключения Михеила Саакашвили без его согласия является нарушением его права на неприкосновенность частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.





«Я решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили со стороны грузинских властей и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации немедленно отреагировать на такие действия», – говорится в заявлении Денисовой.



Со вчерашнего дня задержанный 1 октября Саакашвили находится глданской тюремной больнице №18 на окраине Тбилиси, куда его перевели из тюрьмы №12 в городе Рустави. В знак протеста третий президент Грузии голодает со дня задержания и объявил себя политическим заключенным.«Я решительно осуждаю систематические и грубые нарушения прав и свобод гражданина Украины Михеила Саакашвили со стороны грузинских властей и призываю иностранные государства и международные правозащитные организации немедленно отреагировать на такие действия», – говорится в заявлении Денисовой.



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