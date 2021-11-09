|
|
|
Посол ЕС: За защиту прав Саакашвили ответственно правительство Грузии
09.11.2021 18:31
Посол ЕС Карл Харцель заявляет, что ответственность за защиту прав Михеила Саакашвили несет правительство Грузии. Об этом он сказал сегодня, 9 ноября в ходе на онлайн-дискуссии, организованной Ассоциацией молодых юристов Грузии (GYLA), сообщает Netgazeti.
По словам посла, ключом к защите прав Саакашвили является справедливое судебное разбирательство и предоставление ему соответствующей медицинской помощи.
«Конечно, мы внимательно следим за ситуацией вокруг третьего президента Грузии Михеила Саакашвили совместно с надежными местными партнерами, такими как омбудсмен. ЕС ясно дал понять, что защита его прав и ведение судебных разбирательств является ключевым моментом и является полной ответственностью властей Грузии.
Эти права включают право на справедливое судебное разбирательство в рамках проведения прозрачных юридических процедур, [право] на соответствующую медицинскую помощь, а также на защиту его частной жизни и достоинства, во время пребывания в тюрьме. Правительство Грузии должно сделать все возможное, чтобы полностью защитить его права», — сказал Карл Харцель.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили голодает 40 дней, он объявил голодовку в знак протеста в день своего ареста 1 октября. Правительство до сих пор отказывается перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. 8 ноября экс-президент Грузии против его воли был переведен в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма).
По словам Народного защитника, ситуация в учреждении не в полной мере соответствует выводам и рекомендациям группы врачей которая следила за здоровьем Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна