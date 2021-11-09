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Кальюранд: «Партиям Грузии не следует ожидать от Евросоюза нового раунда посредничества»


09.11.2021   18:35


Депутат Европарламента Марина Кальюранд заявила, что политическим партиям Грузии не следует ожидать нового раунда посредничества от ЕС. Об этом она заявила сегодня, 9 ноября, сообщает Netgazeti.

По ее словам, ключ к решению проблем находится в руках грузинских политиков:

«Мы можем вам помочь, осуществить фалиситацию и поддержать. Таков например, диалог Жана Моне, который является одним из путей фалиситации и сотрудничества с Парламентом Грузии. Будет ли еще один раунд посредничества? Не буду строить догадки. Это мое личное мнение, я этого не ожидаю. Я предлагаю вам не ожидать нового раунда посредничества.

Участие ЕС в посредничестве было очень глубоким, но грузинским политикам нужно начать решать вопросы самим. Грузия не может зависеть от ЕС в процессе политической поляризации и в [осуществлении] реформ. Грузинские политики должны объединиться и начать реформы».

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