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Посол США назвала приотитеным психическое здоровье и физическое благополучие Саакашвили
09.11.2021 18:40
«Соединенные Штаты вновь активно следят за заключением и состоянием здоровья Михеила Саакашвили», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
По словам Дегнан, сейчас необходимо обратить внимание на приоритеты в отношении психического здоровья и физического благополучия Саакашвили.
«Мы по-прежнему обеспокоены состоянием его здоровья. После оценки медицинской группы, что он находится перед серьезными рисками и нуждается в срочном лечении, а также после сегодняшнего заявления омбудсмена о том, что госпиталя глданской тюрьмы №18 недостаточно, мы призываем власть обеспечить, чтобы Саакашвили немедленно получил необходимое медицинское обслуживание, в котором он нуждается, в полностью оснащенном медучреждении.
Мы также призываем Саакашвили принять рекомендации своих врачей и согласиться на лечение, которое, по их словам, ему необходимо. Очевидно, что это чувствительная и эмоциональная ситуация. Теперь приоритеты должны быть сосредоточены на психическом здоровье и физическом благополучии Саакашвили. Наша активная рекомендация правительству — предоставить ему необходимую медицинскую и психологическую помощь. С ним должны обращаться справедливо, достойно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.
В любой стране правительство обязано защищать заключенных от насилия и обеспечивать им медицинскую помощь и безопасность», — заявила Келли Дегнан.
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