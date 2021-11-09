

Келли Дегнан: Партии должны работать вместе в интересах Грузии

09.11.2021 20:03





По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, каждый должен сыграть свою роль в уменьшении поляризации.



По словам Келли Дегнан, если лидеры страны поставят интересы населения на первое место, это станет началом конца поляризации.



«Поляризация давно парализует страну. У правящей партии есть особая роль в обеспечении инклюзивного управления, безопасного функционирования СМИ и гражданского общества, они также должны действовать с ответственностью.



Все политические партии должны работать вместе. Мы видим, что они могут это делать. Они работали над очень важной избирательной реформой, что сделало последние выборы немного лучше. Все же, было еще много нарушений. Это указывает на то, что необходимо сделать больше. Партии должны работать вместе в интересах Грузии. Если лидеры страны поставят интересы населения на первое место, это станет началом конца поляризации», — заявила Келли Дегнан.





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