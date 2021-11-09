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У здания парламента проходит акция, организованная «Национальным движением»
09.11.2021 20:08
На проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента Грузии началась акция, организованная «Нацдвижением».
Собравшиеся члены «Национального движения» анонсируют перманентные протестные акции.
По словам члена «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, заявление о конкретном плане и деталях на акции сделает председатель партии Ника Мелия.
«Вчера Ника Мелия анонсировал эту акцию, и он же сделает заявление по поводу конкретного плана. Акции будут непрерывными, в том числе не только в столице, а и в разных регионах Грузии, и плюс к этому – на нескольких локациях в столице. Более конкретно об этом расскажет Ника Мелия», - заявил Леван Хабеишвили.
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