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Келли Дегнан: Институт народного защитника заслуживает похвалы вместо критики


09.11.2021   20:10


По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, аппарат народного защитника укомплектован профессиональными людьми, которые «заслуживают похвалы вместо критики». Об этом Дегнан сказала журналистам, отвечая на вопрос о том, что представители «Грузинской мечты» делают критические заявления в адрес омбудсмена.

Как отметила Келли Дегнан, институт народного защитника играет важную роль в развитии страны.

«Сегодня я имела честь встретиться с местным представителем народного защитника. Мы говорили о разных вопросах, в том числе об их деятельности, касающейся разных направлений – прав детей, насилия против женщин и т.д. Я считаю, что институт народного защитника – это один из самых важных институтов, и в Грузии он укомплектован профессиональными людьми. Они заслуживают похвалы вместо критики», - заявила Дегнан.

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