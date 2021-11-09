

Келли Дегнан: Институт народного защитника заслуживает похвалы вместо критики

09.11.2021 20:10





По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, аппарат народного защитника укомплектован профессиональными людьми, которые «заслуживают похвалы вместо критики». Об этом Дегнан сказала журналистам, отвечая на вопрос о том, что представители «Грузинской мечты» делают критические заявления в адрес омбудсмена.



Как отметила Келли Дегнан, институт народного защитника играет важную роль в развитии страны.



«Сегодня я имела честь встретиться с местным представителем народного защитника. Мы говорили о разных вопросах, в том числе об их деятельности, касающейся разных направлений – прав детей, насилия против женщин и т.д. Я считаю, что институт народного защитника – это один из самых важных институтов, и в Грузии он укомплектован профессиональными людьми. Они заслуживают похвалы вместо критики», - заявила Дегнан.



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