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К Саакашвили опять не пустили личного врача


09.11.2021   20:59


Личный врач третьего президента Грузии Михеила Саакашвили до сих пор не может попасть к своему пациенту.

По словам Николоза Кипшидзе, он напрасно ждал несколько часов, чтобы попасть в тюремную больницу.

«У них нет вопросов, они говорят, подождите, мы сейчас все узнаем. Сегодня мы были здесь около двух часов», - сказал Кипшидзе.

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани.

По заявлению представителя Народного защитника, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили силой доставили в 18-е лечебное учреждение в Глдани на машине скорой помощи.

По словам министра юстиции, Михеил Саакашвили физически и словесно оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения №18.

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