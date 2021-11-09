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К Саакашвили опять не пустили личного врача
09.11.2021 20:59
Личный врач третьего президента Грузии Михеила Саакашвили до сих пор не может попасть к своему пациенту.
По словам Николоза Кипшидзе, он напрасно ждал несколько часов, чтобы попасть в тюремную больницу.
«У них нет вопросов, они говорят, подождите, мы сейчас все узнаем. Сегодня мы были здесь около двух часов», - сказал Кипшидзе.
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани.
По заявлению представителя Народного защитника, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили силой доставили в 18-е лечебное учреждение в Глдани на машине скорой помощи.
По словам министра юстиции, Михеил Саакашвили физически и словесно оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения №18.
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