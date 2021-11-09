

На митинге в Тбилиси оппозиция анонсировала проведение трех акций протеста 10 ноября

09.11.2021 21:13





Завтра, 10 ноября, в 11.00 часов в Тбилиси одновременно пройдут три протестных митинга: у зданий Министерства юстиции и Министерства здравоохранения, а также у здания т.н. модуля. Об этом заявил председатель «Нацдвижения» Ника Мелия на митинге, который проходит в эти минуты на столичном проспекте Руставели.



По его словам, постепенно точки сбора и места проведения митингов будут увеличиваться.



«Сейчас не время сидеть дома. Если судебный процесс над Михеилом Саакашвили, назначенный на 13:00 часов завтра, будет проходить в Тбилисском городском суде, то митинг переместится во двор (здания суда)», — заявил политик.



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