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Президент Польши: Арест Саакашвили портит имидж Грузии
10.11.2021 00:36
Польское радио
Президент Польши Анджей Дуда в беседе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что уважает грузинскую судебную систему, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Президент Польши также добавил, что Польша помнит Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем, — об этом стало известно от источника Польского Радио в Президентском дворце в Варшаве.
Михеил Саакашвили являлся президентом Грузии с 2004 по 2013 год. С 15 августа 2014 года он разыскивался грузинскими властями.
У Саакашвили есть украинский паспорт, он возглавляет совет по реформам при президенте Украины.
Саакашвили прибыл в Грузию после 8 лет отсутствия в начале октября, накануне местных выборов. Он был арестован, поскольку грузинский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за превышение полномочий. Несколько дней назад президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Михеила Саакашвили.
Саакашвили объявил голодовку и заявляет, что его состояние критическое.
8 ноября Саакашвили был переведен из следственного изолятора в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. Бывший президент Грузии голодает 41 день. Медицинский совет постановил, что состояние его здоровья требует всестороннего медицинского наблюдения.
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