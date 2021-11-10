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Полиция осуществила массовые задержания участников акций протеста
10.11.2021 12:49
На акциях протеста у различных административных зданий в Тбилиси полиция задержала в административном порядке 46 человек.
Согласно заявлению МВД Грузии, участники акции вышли за рамки, допускаемые законом о свободе собраний и выражения и попытались блокировать входы административных зданий.
«Министерство внутренних дел защищает право наших граждан на проведение мирных собраний и манифестаций, гарантированное Конституцией Грузии. При этом следует отметить, что согласно закону Грузии «О собраниях и манифестациях», запрещено блокировать входы в здания административных органов и препятствовать их деятельности.
Как и в предыдущие дни, сегодня сотрудники МВД, исходя из мер безопасности и во избежание искусственной эскалации событий, мобилизованы и поддерживают общественный порядок. Министерство внутренних дел призывает участников акции и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей, не выходить за рамки, установленные законом о мирных собраниях, подчиняться требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.
Любой факт нарушения закона будет немедленно пресечен полицией, и последует соответствующее правовое реагирование», - заявляют в МВД.
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