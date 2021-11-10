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В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс по делу Михаила Саакашвили


10.11.2021   12:54


В Тбилисском городском суде продолжается процесс над задержанными по делу о нелегальном пересечении границы Грузии Михеилом Саакашвили — Георгием Нариманидзе, Элгуджей Цомая, Зурабом и Шалвой Цоцория.

На сегодняшнем процессе в отношении задержанных будет пересмотрена мера пресечения.

Прокуратура требует оставить в силе самую суровую меру пресечения в отношении задержанных — заключение под стражу.

Сторона защиты подаст ходатайство об освобождении задержанных без меры пресечения.

Обвиняемые — Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления.

Элгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.

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