

В Тбилисском городском суде продолжается судебный процесс по делу Михаила Саакашвили

10.11.2021 12:54





В Тбилисском городском суде продолжается процесс над задержанными по делу о нелегальном пересечении границы Грузии Михеилом Саакашвили — Георгием Нариманидзе, Элгуджей Цомая, Зурабом и Шалвой Цоцория.



На сегодняшнем процессе в отношении задержанных будет пересмотрена мера пресечения.



Прокуратура требует оставить в силе самую суровую меру пресечения в отношении задержанных — заключение под стражу.



Сторона защиты подаст ходатайство об освобождении задержанных без меры пресечения.



Обвиняемые — Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления.



Элгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.





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