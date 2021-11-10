

Грузия улучшила свое положение в Глобальном индексе коррупции

10.11.2021 13:01





Согласно Глобальному индексу коррупции 2021 Швейцарской международной аналитической компании, Грузия улучшила свое положение на девять позиций, что является важным и ощутимым результатом для Грузии, — об этом заявил глава администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили.



Грузия продвинулась на девять позиций и находится на 41 месте в лучшей четверти мира.



По словам Ильи Дарчиашвили, с точки зрения повышения осведомленности о Грузии и ее привлекательности для страны на мировой инвестиционной карте, международные исследования и рейтинги играют важную роль в развитии страны.



Ведущий мировой аналитический центр, швейцарская организация Global Risk Profile (GRP), опубликовал Глобальный индекс коррупции 2021 (GCI). Грузия поднялась на девять позиций в рейтинге, попала в 25% лучших среди 196 стран и территорий, заняла 41-е место в мире и 38-е место среди 40 ведущих стран-членов Всемирного банка.





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