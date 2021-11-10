

Пенитенциарная служба отказывается везти Саакашвили на судебный процесс - адвокат

10.11.2021 13:28





«Пенитенциарная служба не переводит Саакашвили на судебный процесс. Вчера вечером они даже не сообщили ему о том, что из суда поступило требование, он узнал об этом по телевизору через адвокатов», — заявил адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая.



По его словам, состояние здоровья Михеила Саакашвили тяжелое, но Саакашвили смог бы присутствовать на суде.



«Состояние здоровья Михеила Саакашвили ухудшилось. В этой ситуации очень сложно говорить, какой отрезок жизни ему остался. У него уже начались боли от голода, боли во внутренних органах. В то же время, Пенитенциарная служба не переводит Михеила Саакашвили на судебный процесс. Вчера вечером они даже не сообщили ему о том, что из суда поступило требование, он узнал об этом по телевизору через адвокатов. В Пенитенциарной службе даже не обсуждают, будет ли Михеил Саакашвили участвовать в судебном процессе в какой-либо другой форме. Несмотря на сильную боль и слабость, у Михеила Саакашвили было желание собраться с силами и присутствовать на процессе. Мы поднимем этот вопрос на суде, чтобы суд мог обеспечить явку Михеила Саакашвили. При этом должна быть отменена и мера пресечения, а Михеилу Саакашвили должно быть предоставлено право звонить по телефону уже сегодня. Пенитенциарная служба просто молчит. Более того, у них нет ответа, почему они не оповестили Саакашвили о решении суда», — заявил Бека Басилая.





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