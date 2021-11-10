

Отказ доставить Саакашвили в суд объяснили заботой о его здоровье

10.11.2021 13:46





Специальная пенитенциарная служба выступила с заявлением, в котором говорится, что могут иметь место действия деструктивного характера в случае этапирования Михеила Саакашвили в зал суда. Саакашвили также прервал существенную часть своего лечения, а его этапирование на судебный процесс представляет дополнительный риск для его здоровья.



В Пенитенциарной службе заявляют, что в связи с этим, Михеил Саакашвили не будет этапирован в Тбилисский городской суд.



«Учитывая все вышесказанное, Специальная пенитенциарная служба лишена возможности этапировать обвиняемого/ осужденного Михеила Саакашвили в Тбилисский городской суд», — заявляют в Пенитенциарной службе.





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