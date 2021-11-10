

Кубилюс: Грузинам придется выбирать — «Грузинская мечта» или интеграция в Евросоюз

10.11.2021 14:12





Политика «Грузинской мечты» вредит имиджу страны, и может помещать интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Об этом заявил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в онлайн-встрече, организованной НПО «Пограничная зона».



«У меня была возможность поговорить с некоторыми представителями правящей партии Грузии. Я четко сказал им, какие ошибки они совершают: нетерпимые разговоры в отношении оппозиции, неисполнение обещаний, данных лидерам Евросоюза, как это произошло в случае с соглашением Шарля Мишеля, или же отказ от финансовой помощи и неисполнение требований, связанных с этой помощью.



Все это создает Грузии плохой имидж, не только правительству Грузии. Это вредит желанию и воли грузинского народа интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Мы должны сказать об этом четко.



Я не удивлюсь, если настанет время, когда грузинам придется сделать выбор – или нахождение у власти «Грузинской мечты» или реальная интеграция в Евросоюз, поскольку, возможно, комбинация двух этих вещей станет трудной», — заявил Кубилюс.



В конце августа власти Грузии заявили об отказе от льготного кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро под предлогом нежелания увеличения своего внешнего долга. Макрофинансовая помощь выделялась ЕС соседним странам для поддержки их платежного баланса в период пандемии.



В представительстве ЕС в Грузии объяснили невыделение помощи тем, что страна не смогла в достаточной мере выполнить условия, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы.



О проведении соответствующих реформ говорилось в документе, который 18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии для выхода из политического кризиса. Соглашение оказалось приемлемым для «Грузинской мечты», а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали и заняли свои места в парламенте, чтобы обеспечить имплементацию договора. Тем не менее, спустя 100 дней после подписания партия власти в одностороннем режиме вышла из договора.



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