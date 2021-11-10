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Адвокат: У Михаила Саакашвили начались боли
10.11.2021 14:35
«У него уже начались боли, это боли от голода, во внутренних органах», - сказал журналистам после выхода из медицинского учреждения Глданской тюрьмы адвокат Михеила Саакашвили Бека Басилая.
По словам защитника, несмотря на боль и общую слабость, Михеил Саакашвили готов собраться с силами и присутствовать на суде, что, по словам Басилая, пенитенциарная служба ему не разрешает.
Как отметил адвокат третьего президента Грузии, его подзащитного даже не уведомили о том, что суд направил ходатайство о явке на процесс.
«Суд будет в 13:00. Пенитенциарная служба не доставит Михеила Саакашвили. Более того, вчера вечером они даже не сообщили, что поступил запрос из суда. Сейчас мы пойдем в суд и потребуем, чтобы суд обеспечил привлечение обвиняемого к судебному заседанию», - сказал Бека Басилая.
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