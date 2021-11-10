Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Параллельно с процессом Саакашвили, у Городского суда проходит акция


10.11.2021   15:31


Сторонники бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда скандируют: «Миша, Миша», «Рабы Иванишвили».

Они выражают поддержку бывшему президенту с помощью гудков. Требование собравшихся - «Свободу третьему президенту Грузии».

На месте мобилизовано большое количество правоохранителей. В суде проходит процесс Михеила Саакашвили, Саакашвили не дали возможности присутствовать на нем.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна