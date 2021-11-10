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Параллельно с процессом Саакашвили, у Городского суда проходит акция
10.11.2021 15:31
Сторонники бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили у здания Тбилисского городского суда скандируют: «Миша, Миша», «Рабы Иванишвили».
Они выражают поддержку бывшему президенту с помощью гудков. Требование собравшихся - «Свободу третьему президенту Грузии».
На месте мобилизовано большое количество правоохранителей. В суде проходит процесс Михеила Саакашвили, Саакашвили не дали возможности присутствовать на нем.
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