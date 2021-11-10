

В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс над Михаилом Саакашвили

10.11.2021 15:33





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс над бывшим президентом Михеилом Саакашвили по эпизоду 7 ноября.



Сегодня рассматриваются процедурные вопросы, обсуждение ведется по вопросу телетрансляции судебного процесса.



Адвокаты по делу требуют, чтобы и другие СМИ были допущены к освещению судебного процесса.



«Как видите, около двадцати медиа обратились с просьбой снимать процесс, да, Общественный вещатель освещает процесс, непонятно, почему другим средствам массовой информации не разрешено это делать. Основание приведенного судом закона — ложь, которая отдает предпочтение ОВГ. Напомним, что был ряд прецедентов, когда это освещали несколько СМИ.



Кроме того, то, что вы сказали о ковид-регуляциях — ложь. Отказ этим средствам массовой информации не основывается на объективных аргументах, прошу, позвольте другим СМИ освещать данный судебный процесс», — заявил на заседании адвокат Бека Басилая.



На процессе присутствует один из фигурантов дела, бывший мэр столицы Гиги Угулава.



Вместе с тем, Гиги Угулава потребовал разрешить Общественному вещателю освещать судебный процесс в прямом эфире.



Судья призвала Гиги Угулава уважать суд и отметила: «Мне очень жаль, что вы так говорите, господин Георгий, не мешайте суду».



Вместе с тем, прокурор по делу заявил, что претензии Гиги Угулава непонятны, поскольку на заседании присутствует оператор с камерой, а материалы процесса будут переданы другим телевидениям в разумные сроки.



Михеил Саакашвили не присутствует на судебном процессе. Как отметили в Пенитенциарной службе, из-за возможных деструктивных действий и дополнительны



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





