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Суд оставил в заключении задержанных по делу Михаила Саакашвили


10.11.2021   15:35


Задержанные по делу о въезде Михеила Саакашвили в Грузию — Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория вновь остаются в заключении. Данное решение огласил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.

Прокуратура требовала сохранить в отношении задержанных самую суровую меру пресечения.

Адвокат Элгуджи Цомая потребовал его освобождения под залог в 10 000 лари. Защитники прав Зураба и Шалвы Цоцория, Георгия Нариманидзе также требовали освобождения задержанных под залог, однако определение суммы доверили суду.

Кроме того, срок следствия по данному делу продлен, и досудебное заседание состоится 28 декабря.

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