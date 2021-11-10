

Суд оставил в заключении задержанных по делу Михаила Саакашвили

10.11.2021 15:35





Задержанные по делу о въезде Михеила Саакашвили в Грузию — Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория вновь остаются в заключении. Данное решение огласил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.



Прокуратура требовала сохранить в отношении задержанных самую суровую меру пресечения.



Адвокат Элгуджи Цомая потребовал его освобождения под залог в 10 000 лари. Защитники прав Зураба и Шалвы Цоцория, Георгия Нариманидзе также требовали освобождения задержанных под залог, однако определение суммы доверили суду.



Кроме того, срок следствия по данному делу продлен, и досудебное заседание состоится 28 декабря.



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