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GYLA: «Пенитенциарная служба должна была своевременно предложить Саакашвили альтернативу»
10.11.2021 17:54
По словам председателя Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Ники Симонишвили, доводы Пенитенциарной службы относительно невыдачи Михеила Саакашвили в суд абстрактны и носят общий характер.
В беседе с Netgazeti Симонишвили рассмотрел доводы Пенитенциарной службы касательно риска безопасной транспортировки Саакашвили в суд. По словам главы GYLA, этот аргумент в целом ставит под сомнение способность правоохранительных органов Грузии осуществлять свои полномочия.
«Любое решение Пенитенциарной службы должно быть направлено на защиту права на справедливое судебное разбирательство», — говорит Симонишвили и добавляет, что если этот аргумент о безопасности является наиболее важным, «то как долго это может продолжаться и в целом, насколько правоохранительные органы могут обеспечивать безопасность в стране?»
По словам Симонишвили, даже если считать аргументы Пенитенциарной службы допустимыми, то служба должна была своевременно предложить Саакашвили альтернативу.
«Почему не была предложена своевременная альтернатива, даже если эти условия существуют — даже проведение публичных слушаний в Пенитенциарное учреждение или проведение слушания онлайн. Таким образом, эта акция вызывает много вопросов », — сказал Симонишвили.
Ранее Пенитенциарная служба Грузии заявила, что Саакашвили не будет доставлен в суд, так как по заявлению, распространенному СГБ, стало известно, что с целью помешать этапированию Саакашвили в пенитенциарное учреждение планировалось блокировать подъездные автодороги «с помощью автомобилей, принадлежащих представителям ряда политических партий».
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