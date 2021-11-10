

Адвокат Саакашвили обвиняет Пенитенциарную службу в нарушении процедур

10.11.2021 18:01





Выступая на судебном заседании по делу Саакашвили в Тбилисском городском суде, адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что Пенитенциарная служба нарушила процедуры и превысила полномочия не доставив Саакашвили в зал суда, сообщает Netgazeti.



По словам Беки Басилая, Михеил Саакашвили не был проинформирован по этому поводу.



«Вы говорите, что суд не политизирован, что суд руководствуется только законом. У меня вопрос. Назовите мне норму, которая дает право Пенитенциарной службе не сообщать ему, что он вызван в суд», — заявил адвокат.



Басилая считает, что следует начать расследование злоупотребления властью со стороны Пенитенциарной службы. По его словам, право Саакашвили на защиту было ограничено, а Пенитенциарная служба совершила преступление:



«Я говорю о прямом ограничении права на защиту. Пенитенциарная служба совершила преступление. Отчасти тема безопасности, которая здесь приводится, является фарсом, и это подтверждается тем фактом, что после брифинга не было проведено никаких специальных следственных действий», — заявил он.



«Что касается состояния здоровья, то, если состояние здоровья не позволяет человеку участвовать в процессе, это интерпретируется в пользу обвиняемого, чтобы не считаться необоснованным.



Я сегодня встретился с Михеилом Саакашвили, он сам прошел с четвертого этажа на первый, без посторонней помощи он встретился с адвокатами. Он очень слаб, у него начались боли, но мы можем подтвердить, что он может участвовать в процессе, он этого желает. Он хочет приехать сюда, и мы просим суд обеспечить явку Михеила Саакашвили в суд. Пенитенциарная служба нарушила процедуры», — сказал Басилая.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





