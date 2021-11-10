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Судебный процесс над Михаилом Саакашвили возобновится 29 ноября
10.11.2021 18:25
Судебный процесс над Михеилом Саакашвили по эпизоду разгона акции 7 ноября 2007 года будет возобновлен в Тбилисском городском суде 29 ноября в 11:00.
«Мы согласовываем дату следующих слушаний со сторонами. Стороне защиты были даны пояснения. Заявления о том, что вы начинайте сейчас интенсивное рассмотрение, так не выйдет, это суд решает по согласованию со сторонами в зависимости от объема дела», — заявила судья Нино Элиешвили.
При этом, по словам судьи Лии Оркодашвили, адвокат Бека Басилая оскорбил суд.
«Нас очень сильно оскорбили, что вы берете деньги. Он совершенно по-другому вел себя на процессах, и теперь перед публикой он ведет себя совершенно по-другому. Мне его жаль как человеку, а не судье», — сказала судья Лия Оркодашвили.
Напомним, адвокаты сегодня покинули судебное заседание в знак протеста. Бека Басилая потребовал объявить перерыв и допустить к участию в процессе юристов Дмитрия Садзаглишвили и Нику Гварамия.
«Давайте объявим перерыв, чтобы Садзаглишвили и Гварамия подключились к процессу, они были в тюрьме, и у них может быть какая-то новая информация или у них могут быть новые обстоятельства», — сказал Бека Басилая.
В ответ судья заявила, что их участие в начавшемся процессе не соответствует принципу непрерывности.
«Тогда я не вижу смысла и оставляю сегодняшний процесс», — добавил адвокат Бека Басилая.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не присутствует на сегодняшнем суде. Пенитенциарная служба перед началом процесса выступила с заявлением, в котором говорится, что из-за возможных деструктивных действий и дополнительных рисков для здоровья служба лишена возможности доставить Саакашвили в суд.
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