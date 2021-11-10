

Суд отменил меру пресечения в виде ареста для Саакашвили по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года

10.11.2021 18:38





Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении третьего президента страны Михеила Саакашвили по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, отменена. Соответствующее решение приняла коллегия суда в лице Лии Оркодашвили, Нино Элиешвили и Майи Кокиашвили.



Дело о разгоне демонстрации было единственным, по которому в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде помещения под стражу. Как заявила на сегодняшнем заседании Нино Элиешвили, суд не видит необходимости в сохранении решения об аресте. Что касается других фигурантов дела – бывших членов правительства времен Саакашвили Зураба Адеишвили и Давида Кезерашвили – поскольку суд не видит новых обстоятельств, мера пресечения в виде [заочного] ареста в их отношении сохраняется.



Напомним, в рамках судебного процесса прокуратура обвиняет бывшего президента в жестком разгоне массовой акции протеста в центре Тбилиси 7 ноября 2007 года, вторжении в здание телекомпании «Имеди» и преступном завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили.



Несмотря на данное решение, Михеил Саакашвили будет пребывать в тюрьме в связи с вынесенным ему заочно приговором по делам Гиргвлиани и Гелашвили.



Прокуратура также заявила, что несмотря на сегодняшнее решение суда, Михеилу Саакашвили по-прежнем будет ограничено право совершать телефонные звонки.



"Это ограничение остается в силе, так как в соответствии с законодательством, мы имеем легитимное право на это и мы применяем это ограничение в интересах правосудия", - заявил прокурор Джарджи Циклаури.



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