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Депутат «Грузинской мечты»: Посол США не так компетентна, как пенитенциарная система
10.11.2021 18:47
Депутат парламента от «Грузинской мечты» Бека Давитулиани прокомментировал заявление посла США в Грузии Келли Дегнан по поводу перевода в тюремную больницу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
«Я не уверен и действительно не думаю, что американский посол более компетентна, чем пенитенциарная система с точки зрения защиты собственного заключенного, где создать ему более безопасные условия. Что поделать: если это американский посол, это же не значит, что она априори права?», — сказал Давитулиани в эфире издания «Палитраньюс».
Посол США заявила 9 ноября, что США внимательно следят за состоянием здоровья и правовым положением Саакашвили, который голодает после задержания 1 октября.
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