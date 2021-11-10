

Ян Келли о властях Грузии: «Видимо, они поворачиваются к Западу спиной»

10.11.2021 18:57





Экс-посол США в Грузии Яна Келли, заявил, что судя по всему правительство Грузии, «поворачивается к Западу спиной».



В дискуссии, организованной проектом «Пограничная ZONA», дипломат отметил, что правительство пытается спровоцировать «Национальное движение» на действия, против которых можно будет применить силу. По его оценке, это «неподобающе» для правящей партии, передает Netgazeti.



Перевод экс-президента Саакашвили в тюремную больницу бывший посол счёл «еще одним способом его унижения»:



«На мой взгляд, правительство не предпринимает попыток для деэскалации ситуации. По их действиям и риторике видно, что они стремятся к эскалации…



Они просто посадили [Саакашвили] в вертолет [как выяснилось, Саакашвили был переведен в больницу на машине скорой помощи — ред.] и отвезли не в учреждение, рекомендованное Консилиумом врачей и Народным защитником, а в тюремную больницу. Это [действие] полно негативного символизма о Саакашвили, беря во внимание печально известные видео 2012 года.



Видимо, это был еще один способ его унижения, а публикация Минюстом видео было для меня шоком. Саакашвили якобы принимал пищу, но на самом деле, как отметила Народный защитник, это выписанные медиками минералы.



Это дает возникнуть подозрениям об окончательной цели правительства. На мой взгляд, многие из их действий направлены на провоцирование «Национального движения» на действия, против которых можно будет применить силу. Мягко говоря, это неподобающе для правящей партии».



По заявлению Келли, Запад обеспокоен событиями в Грузии и траекторией правительства в целом. По его словам, Вашингтон может поставить некоторые условия для оказания помощи Грузии:



«Думаю, Запад очень обеспокоен из-за этой ситуации и траектории правительства в целом. В последние годы были сделаны шаги, которые ставят под сомнение желание правительства интегрироваться в Запад.



Думаю, в Вашингтоне переоценят поддержку [Грузии]; Может быть поставлен вопрос о введении условий для оказания помощи.<…>Видимо, они [власти Грузии] поворачиваются к Западу спиной».



Келли призвал власти перевести Саакашвили в частную клинику и перечислил вопросы, на которые, по его мнению, необходимо ответить:



«Правительство должно учесть рекомендации Консилиума и Народного защитника и перевести Саакашвили в частную больницу, где он получит необходимое лечение. Это первый и необходимый шаг.



Что касается других шагов… Как я сказал, политику в отношении Грузии переоценят, если не будет возвращения в соглашение [достигнутое при посредничестве] Евросоюза, не станет известно, что планируется по порту Анаклия и что конкретно ходят от Евросоюза — почему идут к Азиатскому банку развития и отказываются от помощи ЕС? На эти вопросы нужно ответить».



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