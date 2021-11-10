

ЕНД требует перевода Саакашвили в многопрофильную клинику и обещает не проводить акции близ нее

10.11.2021 21:43





«Единое национальное движение» (ЕНД) распространило заявление о переводе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику.



Согласно заявлению, руководство партии берет на себя полную ответственность за то, что вокруг и вблизи больницы, куда будет переведен президент Михеил Саакашвили, акции протеста проводиться не будут.



«Резко ухудшилось состояние здоровья третьего президента Грузии, объявившего голодовку 1 октября. Особенно после того, как 8 ноября 2021 года его насильно перевели из тюрьмы Рустави в больницу пенитенциарной системы Глдани. Этот перевод произошел на фоне неоднократных призывов омбудсмена, правозащитных НПО и врачей перевести бывшего президента в многопрофильную гражданскую клинику, где могли быть обеспечены надлежащая медицинская помощь и физическая безопасность Саакашвили.



По словам Михеила Саакашвили, в Глданской тюрьме, куда он был переведен против его воли, он подвергся физическому насилию. Народный защитник Грузии подтверждает, что не существует документа его согласия на перевод. Более того, оскорбления, которые выкрикивают заключенные в отношении Саакашвили и его посетителей, имеют целью оказать на него дополнительное психологическое давление. По словам омбудсмена, среда, в которой был переведен Михеил Саакашвили, унижает достоинство.



Из-за унижения достоинства, недоверия к администрации тюрьмы и медицинскому персоналу больницы президент Саакашвили отказался от любого лечения в этом учреждении. Его личный врач Николоз Кипшидзе говорит, что жизнь президента находится в опасности без оказания экстренной медицинской помощи.



Омбудсмен также заявила, что в тюремной больнице Глдани не может быть оказана адекватная медицинская помощь, и призвала к «немедленному переводу в альтернативное медицинское учреждение», где его достоинство, жизнь, здоровье и безопасность будут надлежащим образом защищены. Аналогичная позиция у неправительственных организаций.



«Единое национальное движение2 и его руководство берут на себя полную ответственность за недопущение проведения акций протеста у больницы или рядом с ней, куда будет переведен президент Саакашвили. Мирные протесты планируются в разных местах, однако, если третьего президента переведут в какое-либо альтернативное медицинское учреждение, протестов на месте или рядом с ним не будет, чтобы избежать любой возможной провокации.



Наша главная цель — спасти жизнь президента Саакашвили и защитить его человеческое достоинство, которые в нынешней ситуации находится в неминуемой опасности», — говорится в заявлении.





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