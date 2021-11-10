

В отношении Саакашвили нарушена 6-я статья Конвенции о защите прав человека и основных свобод - Омбудсмен Украины

10.11.2021 21:49





Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявляет, что система правосудия Грузии в отношении Михеила Саакашвили нарушила 6-ю статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая обеспечивает справедливое и публичное слушание.



«Такие действия судебной власти Грузии являются нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное рассмотрение (статья 6).



Омбудсмен Украины призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать права Михеила Саакашвили присутствовать на судебном процессе, который состоится 29 ноября», - сказано в заявлении.



По словам омбудсмена, адвокаты обратились с ходатайством об отводе суда, принявшего решение рассматривать дело без присутствия Саакашвили.



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