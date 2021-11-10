

АМЮГ: Нет объяснения с правовой и профессиональной точки зрения отказу перевести Саакашвили в гражданскую клинику

10.11.2021 21:55





В 18-м учреждении нет соответствующих условий для соблюдения чести и достоинства Михеила Саакашвили, там создана среда, ущемляющая его честь и достоинство - государство не может обеспечить надлежаще и медицинское лечение, - об этом председатель Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Как отмечает Симонишвили, власть не хочет, чтобы Михеила Саакашвили перевели в гражданскую клинику.



«Михеил Саакашвили - заключенный, пациент, и с ним должны обращаться как с пациентом и заключенным. Решение должно быть принято в соответствии с заключениями консилиума и тем, что сказал Народный защитник.



Сегодня мы видим, что в 18-м учреждении нет соответствующих условий. Нет соответствующих условий для защиты его чести и достоинства. Там создана среда, ущемляющая его честь и достоинство. Государство не может обеспечить и этого, чтобы это урегулировать. И медицинское лечение не может обеспечить должным образом. Определенную аппарату доставили в тот день.



Интересно, что очень большая часть оборудования была вывезена из учреждения несколько лет назад и теперь возвращают ради одного человека. Все это прямо указывает на то, что власть не хочет перевода Михеила Саакашвили в гражданское учреждение. Все это вызывает вопросы в связи с тем, что это обусловлено политическими мотивами. Почему они не хотят, чтобы он был в гражданской клинике, наверное, для этого потребуется вникать в политические глубины. С правовой и профессиональной точки зрения мы не можем найти этому объяснения», - отметил Симонишвили.



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