

Патриархия недовольна заявлениями митрополита Николоза после причастия Саакашвили

11.11.2021 00:10





Патриархия Грузии выступила с заявлением, в котором откликнулась на комментарий митрополита Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоза Пачуашвили в отношении Михеила Саакашвили.



«Как известно, митрополит Ахалкалакский, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) дважды навестил в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, и в обоих случаях высказанные им комментарии вызвали у большой части людей волнение и тревогу.



Изначально он сказал, что единственное решение в нынешней ситуации - всеобщее примирение, пример которого стране должны показать первые лица, однако мы все должны просить друг у друга прощения и прощения за преступления, совершенные на протяжении многих лет.





Разумеется, стремление избежать противостояния и всеобщего примирения всегда было и остается самым важным для церкви, но для его осуществления необходимо проделать большую работу и предпринять соответствующие согласованные шаги (тем более в нашей реальности). Также важно учитывать позицию пострадавших и все должны взять на себя долю ответственности, чтобы восстановить чувство справедливости.



А поскольку было озвучено безусловное примирение или при определенных условиях, и, особенно разговор об освобождении из тюрьмы в основном в отношении третьего президента, несмотря на высокий гражданский интерес, исходя из объективности, это желание митрополита должно было быть высказано также и в отношении других заключенных.



Это отношение не читалось в заявлении митрополита, потому и вызвало негативные настроения в обществе.



Еще раз призываем обращаемся к духовным лицам, прихожанам и тем, кому дорога родина, хорошо осознать сложившуюся ситуацию и воздержаться от грубых и унижающих взаимных обращений. Всегда можно зафиксировать позицию, но она должна быть направлена не на оскорбление других, а на объективное представление правды.



В этой сложной ситуации пусть Бог позволит каждому из нас предпринять шаги, которые действительно будут способствовать гражданскому миру и примирению", - отмечается в заявлении Патриархии.



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